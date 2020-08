Bayern Monaco, Kahn non si nasconde: “Sogno Triplete vivo più che mai”

Oliver Kahn non si nasconde e sogna per il suo Bayern Monaco il triplo successo in stagione con Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. L’attuale membro del direttivo della società tedesca, ha affidato ai social il suo pensiero dopo il successo contro il Lione che ha portato i bavaresi in finale di Champions League.

Kahn: “Sogno Triplete vivo più che mai”

Ha lasciato il calcio giocato ormai da tempo, ma Oliver Kahn sogna di vincere come se ancora fosse un calciatore del Bayern Monaco. Attraverso il suo profilo Twitter, l’ex portiere ha mostrato tutta la sua gioia dopo la vittoria dei bavaresi contro il Lione che ha permesso a Lewandowski e compagni di approdare in finale di Champions League dove sfideranno il Paris Saint-Germain. “Finale 2020”, ha scritto Kahn sull’ultimo atto del massimo torneo per club in Europa. “Il nostro sogno Triplete è più vivo che mai. Grande prova di squadra. Manca ancora uno step”, queste le sue parole cariche di entusiasmo e desiderio di trionfo.

