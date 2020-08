Bayern Monaco, Kimmich: “Vogliamo la coppa. In finale sono arrivate le due squadre migliori”

Il Bayern Monaco ha voglia di tornare sul tetto d’Europa, domani può essere la giusta occasione anche se ci sarà davanti un avversario affamato e voglioso di prime volte come il PSG di Tuchel. In conferenza, per i tedeschi è intervenuto Joshua Kimmich.

LE PAROLE DI KIMMICH

Sulla finale: “Vogliamo dare tutto e sfruttare questa grande opportunità di alzare la coppa. Il mister ancora non ci ha svelato la formazione, ma chiunque scenderà in campo darà tutto per il Bayern. Purtroppo la gara non sarà aperta al pubblico, ma onoreremo la partita”.

Sul PSG: “Hanno cambiato tanto nelle ultime stagioni, incontriamo questo club 3 anni dopo l’ultima volta. Penso che siano arrivate in finale le squadre che più lo hanno meritato. Ci sarà equilibrio in campo”. Queste le parole di Kimmich riportate da Tmw.