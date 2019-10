Bayern Monaco, Kovac esalta Lewandowski e…Kane: “I migliori centravanti del mondo…”

Tutto è pronto per una delle sfide più interessanti della seconda giornata dei gironi di Champions League. Tottenham-Bayern Monaco si annuncia come la gara di cartello della competizione: gli Spurs, finalisti della passata stagione, ospitano i campioni di Germania.

A poche ore dalla gara, il tecnico dei bavaresi Niko Kovac ha parlato del match ed in particolare dei due perni offensivi delle due squadre: Harry Kane e Robert Lewandowski: “Ogni allenatore, ogni squadra, vorrebbe essere nel circuito della Champions League. Il Tottenham ha un grande stadio, e tifosi straordinari. Ci divertiremo a giocare in casa loro, e vogliamo riuscire a segnare alcuni gol”, ha detto l’allenatore sulla sfida. E sui due bomber: “Quanto ha mostrato Kane in Premier, poi, è sensazionale. Non c’è nulla che non possa riuscire a fare, e penso che con Lewandowski si contenda il primato di miglior centravanti al mondo“, ha concluso Kovac.