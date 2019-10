Bayern Monaco, la prima volta di Perisic: “Mai superato il girone di Champions League. Qui si può…”

C’è sempre una prima volta ed è quello che si augura Ivan Perisic, esterno del Bayern Monaco. Il croato ex Inter ha cambiato maglia nel mercato estivo e sta ritrovando forma e costanza con i bavaresi.

L’apporto di Perisic ai campioni di Germania è stato fin qui importante e lo stesso calciatore spera di continuare così. L’obiettivo, anche personale, è quello di raggiungere gli ottavi di Cahmpions League, traguardo mai raggiunto prima nella sua carriera. Parlando al sito ufficiale del Bayern Monaco, Perisic ha detto in vista sfida contro l’Olympiacos: “Ho già giocato in quello stadio con il Borussia Dortmund, c’è un’atmosfera particolare e per questo dobbiamo essere concentrati dal primo minuto e spingere fin dall’inizio. Andremo lì per vincere e fare un passo importante verso la prossima fase della Champions League”. Ottavi che, appunto, il croato non ha mai disputato: “Con Dortmund e Inter non sono mai riuscito ad andare oltre alla fase a gironi. Mi manca come esperienza nonostante abbia giocato due Mondiali e un Europeo. Adesso posso riuscirci”. Il club tedesco ha fin qui vinto due partite su due e si trova al primo posto.