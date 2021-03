Bayern Monaco-Lazio diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Bayern Monaco-Lazio si gioca questa sera mercoledì 17 marzo 2021 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I campioni in carica tedeschi ospitano i biancocelesti dopo la vittoria per 4-1 dell’andata.

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

Possibili novità da entrambe le parti anche se bisogna cercare di comprendere quali saranno le intenzioni soprattutto degli ospiti. Il Bayern Monaco di Flick dovrebbe optare per una formazione composta da Nübel; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. Riposo, dunque, tra i pali per Neuer. La Lazio, ove decidesse di tentare l’impresa, metterà tutti i titolari con Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Nel caso in cui Inzaghi optasse per qualche cambio possibile vedere Immobile inizialmente in panchina a vantaggio di Muriqi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nübel; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Bayern Monaco-Lazio si giocherà, come detto, oggi mercoledì 17 marzo 2021 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si parte dal 4-1 per i tedeschi. Per passare il turno, la Lazio deve vincere con quattro reti di scarto, oppure con tre ma segnando almeno cinque goal.

Bayern Monaco-Lazio sarà in trasmessa in diretta esclusiva sulle reti Sky. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Per questa gara di Coppa non è prevista copertura televisiva in chiaro.

Per gli abbonati Sky, Bayern Monaco-Lazio sarà visibile in diretta live streaming mediante la piattaforma Sky Go. Chi è già in possesso di un abbonamento alla pay tv dovrà soltanto scaricae l’app, loggarsi con il proprio Sky ID e selezionare il canale nel palinsesto. Il match è disponibile anche su Now TV, servizio di streaming di Sky, previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili.