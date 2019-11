Bayern Monaco, Lewandowski non si ferma più e scherza via social: “Sono ossessionato dal gol…”

Robert Lewandowski è una vera e propria macchina da gol. L’attaccante del Bayern Monaco ha messo in mostra, per l’ennesima volta in questa stagione, la propria vena realizzativa. Poker alla Stella Rossa nel 6-0 dei bavaresi al Marakana di Belgrado in Champions League.

Quattro gol che permettono al polacco di arrivare a quota 10 reti nella massima competizione per club. In campionato, invece, siamo già a 16 gol in 12 partite. Insomma, un vero e proprio robot del gol. Lo stesso classe 1988 ha voluto ironizzare sui social a proposito delle sue marcature. Sul profilo Twitter personale, Lewandowski ha confessato: “Lo devo ammettere… Sono ossessionato dal gol”. Messaggio accompagnato da emoticon di risate e i quattro palloni a ricordare le reti appena messe a segno.