Bayern Monaco, Lewandowski: “Record di gol di CR7? Non mi interessa. Contro il Barcellona dobbiamo giocare di squadra”

Il gruppo. Questo è il segreto del Bayern Monaco. Titolo di campione di Germania in tasca, Coppa Nazionale vinta e adesso si punta alla Champions League, ma sempre come gruppo. Guai a parlare di singoli. Il messaggio arriva anche dalla punta di diamante dei tedesci: Robert Lewandowski. Il centravanti, parlando a Sky Germania, ha fatto il punto in vista dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona. Un record personale da raggiungere che, però, viene messo da parte per il bene della squadra.

Lewandowski: “Record CR7? Non mi interessa. Vincere come squadra”

Il bomber polacco potrebbe raggiungere il record di gol in una singola edizione della Champions League che appartiene all’asso portoghese Cristiano Ronaldo autore di ben 17 reti nell’edizione 2013-14. Per Lewandowski, però, nessun pensiero su questo traguardo: “Non mi interessa. La cosa principale è agire con sicurezza in attacco e godersi il gioco come squadra”, ha detto il calciatore del Bayern Monaco. “Sapevamo che contro il Chelsea avremmo dovuto trovare il ritmo giusto per fare quello che sappiamo fare meglio e ci siamo riusciti. Lo stesso dovremo fare contro il Barcellona. Dobbiamo agire come squadra. Sappiamo che il Barcellona è sempre pericoloso. Dobbiamo dimostrare che la nostra qualità di squadra è superiore alla loro. Chi giocherà meglio andrà in semifinale”.

