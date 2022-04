Bayern Monaco, Lucas Hernandez sul Villarreal: “Ecco come hanno battuto la Juventus”

I bavaresi sfideranno gli spagnoli nei quarti di Champions

Nella serata di domani il Bayern Monaco scenderà in campo contro il Villarreal per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Per l'occasione, l'esterno dei bavaresi Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, ha parlato ad AS della sfida e dei rivali che, ricordiamolo, sono stati capaci di eliminare la Juventus con una grande sfida di ritorno a Torino.