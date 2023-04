Bayern Monaco-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bayern Monaco-Manchester City, le ultime

Servirà il miglior Bayern Monaco per ribaltare il risultato dell'andata. La squadra di Tuchel proverà a compiere l'impresa davanti al proprio pubblico. Per farlo potrebbe esserci anche Choupo-Moting che attende il via libera dai medici per giocare. Nel caso in cui l'attaccante non dovesse farcela, spazio a Muller come prima punta con Coman, Musiala e Sané alle sue spalle. Valida anche la pista Gnabry. In mezzo al campo Kimmich e e Goreztka mentre in difesa nessun dubbio. Davanti a Sommer ci saranno Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies.