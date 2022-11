Bayern Monaco, Mané aspetta gli ottavi di Champions: “Liverpool? Sarebbe speciale”

L'attaccante potrebbe incontrare la sua ex squadra.

Redazione ITASportPress

Bayern Monaco perfetto nei gironi di Champions League. Sei gare, sei vittoria. L'ultima, contro l'Inter nella serata di ieri con il 2-0 rifilato ai nerazzurri.

Dopo la sfida, l' attaccante senegalese Sadio Mané si è soffermato con i media per parlare della vittoria, del cammino in Coppa ma anche del sorteggio che ci sarà lunedì e che dovrà accoppiare le squadre per gli ottavi di Champions.

L'urna potrebbe mettere davanti al Bayern Monaco il Liverpool, arrivato secondo nel girone alle spalle del Napoli. "Un sorteggio è un sorteggio quindi vedremo come andrà le cose lunedì. Liverpool? Certo che se peschiamo il Liverpool non possono nascondere che per me sarebbe un incontro molto speciale", ha detto Mané.

Tornando alla partita e all'episodio controllato dal VAR di un suo mani in area di rigore per proteggersi la faccia: "Sinceramente quel fallo di mano è stata la conseguenza del fatto che se non avessi alzato le braccia, quella pallonata mi sarebbe finita in faccia e sarei andato in ospedale. Non è rigore una cosa così".