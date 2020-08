Bayern Monaco, Muller stimola Lewandowski verso il Barcellona: “Ora deve far vedere se è migliore di Messi…”

Sarà Bayern Monaco contro Barcellona. Un quarto di finale di Champions League tra i più importanti delle ultime annata di questa Coppa. Una sorta di finale anticipata dove si metteranno a confronto due grandissimi attaccanti come Lionel Messi e Robert Lewandowski. Il primo è stato decisivo nella vittoria dei suoi contro il Napoli. Il secondo ha fatto altrettanto contro il Chelsea. Un testa a testa dentro la partita che viene alimentato anche da chi gioca affianco al bomber polacco. Thomas Muller, infatti, attaccante del club bavarese, ha voluto stimolare e lanciare anche una sorta di guanto di sfida all’amico. Parlando al termine della sfida contro i blues, come riporta Goal, ecco la spinta in più al collega.

Muller: “Lewandowski faccia vedere di essere migliore di Messi”

“Chi sta meglio offensivamente adesso? Lo vedremo venerdì. Lewandowski dovrà rispondere a questa domanda e far vedere di essere migliore. Anche Messi ha giocato molto bene in questo turno contro il Napoli. Ma io e Lewandowski dobbiamo rispondere a questa domanda e spero sia a favore di Robert”, ha detto Muller sul compagno polacco. E sul Barcellona: “Non hanno vinto il campionato, è vero, e magari non sono al massimo ma in un turno ad eliminazione diretta e partita secca può succedere di tutto”.

Muller si affida dunque al bomber Lewandowski che ha confermato la sua vena realizzativa anche con il Chelsea segnando due gol e mettendo a referto anche 2 assist per i compagni. Chi sarà il migliore venerdì? Parola al campo al prossimo 14 agosto…

INCIDENTE PICCANTE PER LA SPORTIVA