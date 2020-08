Bayern Monaco, Neuer: “Difficile realizzare ciò che abbiamo fatto. Ho giocato davvero bene”

Manuel Neuer ha alzato al cielo di Lisbona la sua seconda Champions League della carriera. Il tedesco è stato un grande protagonista della gara con dei salvataggi clamorosi su Neymar e Mbappé.

LE PAROLE DI NEUER

Queste le sue parole a Sky Sport DE dopo il match: “È difficile realizzare quello che abbiamo fatto. È stata una serata incredibile, sono stati 90 minuti tiratissimi ma alla fine abbiamo meritato la vittoria. È un sogno. Il PSG ha dei giocatori fortissimi davanti, forse hanno avuto difficoltà nella costruzione del gioco perché abbiamo pressato alto. Eravamo più tranquilli perché stavamo giocando come volevamo. La miglior gara della mia carriera? Non so dirlo, ma ho giocato davvero bene“.