Bayern Monaco, Neuer: “Vogliamo almeno la semifinale”. Alaba fuori 2-3 settimane

Obiettivo semifinale, come minimo. Molto esplicito e diretto il portiere titolare del Bayern Monaco Manuel Neuer nella conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Champions League in casa contro la Stella Rossa (mercoledì 18 settembre, ore 21). “Sono fiducioso che andremo in fondo al torneo – ha detto al fianco del tecnico Niko Kovac -. Nella scorsa stagione abbiamo imparato quanto sia brutto uscire presto, quest’anno vogliamo almeno arrivare in semifinale”. Inoltre, l’allenatore croato ha voluto sottolineare che il terzino David Alaba ha rimediato una lesione muscolare alla coscia sinistra nel riscaldamento della partita di campionato in trasferta a Lipsia e che dovrà rimanere lontano dai campi per due o al massimo tre settimane. Una tegola non indifferente per il club bavarese.