Bayern Monaco, Pavard snobba Mbappé: “Non è l’unico a fare la differenza nel Psg”

Un francese contro la squadra campione di Francia. Curioso il destino di Benjamin Pavard, campione del mondo con i Bleus nel 2018. L’esterno difensivo proverà a regalare al Paris Saint-Germain un nuovo dispiacere dopo la finale vittoriosa in Champions League nell’agosto 2020, quando il suo Bayern Monaco si impose per 1-0 nell’atto conclusivo.

CONVINZIONE

Pavard in conferenza stampa si è mostrato assai convinto: “In Nazionale non abbiamo parlato di questa gara, avevamo altre cose a cui pensare. Per loro però sarà una sorta di rivincita, ma siamo tranquilli e vogliamo due vittorie in questa doppia sfida. Penso però che abbiamo entrambe il 50% di possibilità di passare il turno, siamo due grandi squadre. L’assenza di Lewandowski? Non cambia più di tanto, anche se lui è il miglior attaccante al mondo, ma abbiamo giocatori di grande qualità che possono giocare in quel ruolo. Choupo contro il Lipsa ha giocato molto bene e noi scenderemo in campo per giocare la nostra gara come al solito. Mbappé? Si tratta di un giocatore di livello mondiale, ma non è l’unico a poter fare la differenza nel PSG. Non possiamo concentrarci solo su un giocatore e non stare attenti agli altri