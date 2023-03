Bayern Monaco-Psg, le formazioni ufficiali: Sommer sfida il duo Messi-Mbappé

Un'altra serata di grande calcio si avvicina ed ecco che ci regala una sfida con i fiocchi. Parliamo di BayernMonaco-Psg, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League. I padroni di casa partono favoriti per il passaggio del turno, non solo perchè giocano all'interno delle proprie mura, ma anche per il vantaggio di un gol collezionato nella sfida di Parigi. Sommer, però, sarà chiamato a fare miracoli, avendo a che fare con due campioni di livello assoluto come Kylian Mbappé e Lionel Messi. Queste le formazioni ufficiali del match dell'Allianz Arena, con calcio d'inizio alle 21.