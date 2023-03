Bayern Monaco-Psg, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 21 in Champions League.

Redazione ITASportPress

Bayern Monaco-Psg si gioca oggi, mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21 per il ritorno degli ottavi di Champions League. Gara che vale tantissimo e che mette davanti due delle candidate alla vittoria finale. I tedeschi partono col vantaggio della vittoria per 1-0 dell'andata.

Bayern Monaco-Psg, le ultime Padroni di casa del Bayern Monaco che si affideranno al match winner dell'andata Coman con Muller e Musiala nel tridente dietro l'unica punta Choupo-Moting, fresco di rinnovo. Le geometrie di Kimmich in mezzo al campo mentre in difesa Upamecano e De Ligt saranno i centrali di difesa. In porta Sommer.

Nel Psg, assente Neymar la cui stagione è finita in anticipo. Galtier potrà contare su Mbappé e Messi in avanti. Verratti in mezzo al campo con Fabian Ruiz. In difesa davanti a Donnarumma dovrebbe aver recuperato Marquinhos. Con lui Sergio Ramos.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bayern Monaco e Psg non sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 e neanche da Amazon Prime. Sarà possibile seguire l'ottavo di finale in diretta TV su Sky. Il match sarà trasmesso sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite) e Sky Sport (253). Anche per gli abbonati di Mediaset Infinity+ sarà possibile seguire la partita. Con una Smart TV si potrà scaricare l'app dedicata collegandosi ad internet o con dispositivi wireless (come Chromecast Google) oppure attraverso le console da gioco (PlayStation e XBOx)

La partita sarà visibile anche in diretta streaming con SkyGo, oppure in alternativa attraverso l'app di Infinity+. Sarà possibile usufruire dei due servizi attraverso pc, smartphone e tablet.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Musiala; Choupo-Moting. Allenatore: Nagelsmann.

PSG (3-5-2): Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Mukiele, Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier.