Bayern Monaco, Rummenigge: “Tutti si aspettavano Barcellona e City in semifinale. Invece ci siamo noi e vogliamo arrivare in fondo”

Nessuna distrazione in casa Bayern Monaco, neppure dopo l’8-2 rifilato al Barcellona nei quarti di finale di Champions League. A parlare è Karl-Heinz Rummenigge che ai microfoni dell’agenzia tedesca DPA ha raccontato gli attimi successivi a quella sfida contro i blaugrana e la grande motivazione per le prossime gare.

Rummenigge: “Niente festa dopo l’8-2. Vogliamo la finale”

Un risultato che avrebbe esaltata ogni squadra, ma non il Bayern Monaco evidentemente. Lo afferma Rummenigge che ha raccontato l’atteggiamento dei tedeschi dopo l’8-2 rifilato al Barcellona: “Ero negli spogliatoi dopo la partita. Non c’è stata nessuna festa. La squadra era totalmente concentrata per il futuro per affrontare la semifinale con totale serietà. Speriamo di raggiungere il nostro grande obiettivo contro il Lione e conquistarci la finale”. E proprio sui rivali: “Tutti si aspettavano che il Barcellona giocasse con il Manchester City in semifinale e invece ad affrontarci saremo noi e il Lione. Ho visto la vittoria dei francesi contro il City e si sono meritati questa partita. Dopo aver eliminato la Juventus di Cristiano Ronaldo negli ottavi di finale una settimana fa, la squadra di Garcia ha dimostrato per la seconda volta che non deve essere sottovalutata. Giocano con grande dedizione e possono far male agli avversari con i loro attaccanti molto rapidi”.

