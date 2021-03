Bayern Monaco, Sanè alza la guardia: “Con la Lazio non è finita, può ancora succedere di tutto”

Anche in casa Bayern Monaco è giornata di vigilia, i bavaresi si apprestano ad affrontare la Lazio di Inzaghi nel ritorno degli ottavi di Champions League. A parlare in conferenza stampa prima del match che per i tedeschi appare come una semplice formalità, è stato Leroy Sanè che ha voluto subito alzare la guardia: “Domani può succedere di tutto. Solo perché abbiamo fatto 4 gol nel match d’andata, non significa che sia tutto già deciso. Tutti sono molto motivati e i nostri avversai hanno preso seriamente la sfida, così come abbiamo fatto anche noi”. Condizione fisica di Sanè che è decisamente cresciuta nelle ultime settimane: Ovviamente all’inizio ho dovuto far miei degli automatismi. È stato un po’ difficile, non avevo il ritmo partita nelle gambe. Ma adesso mi sto sentendo sempre meglio. La tanta competizione in squadra? Ci comprendiamo l’un l’altro. Dobbiamo tutti dare il massimo, ognuno di noi ha accettato la sfida, e questo ci spinge a migliorare sempre di più”.

Lazio, Inzaghi: “Qualificazione compromessa, ma col Bayer Monaco faremo la nostra partita”