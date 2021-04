Bayern, Müller: “Ci è mancato l’istinto omicida ma a Parigi ci proveremo”

Thomas Müller attaccante del Bayern Monaco, dopo la sconfitta contro il PSG all’Allianz Arena ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Possiamo sempre discutere dei gol che abbiamo subito, ma il nostro gioco è questo e cerchiamo sempre il gol con una condotta di gara offensiva. Se vinciamo 5-3 o 6-3, la storia è diversa. E ora dovremo ribaltare il risultato a Parigi, è chiaro e ci proveremo. Non abbiamo concesso molte occasioni, penso che Manu (Neuer ndr) abbia fatto solo una o due parate. Ma se avessimo avuto quell’istinto omicida, avremmo visto un’altra partita. Sì, sul gol del Psg non siamo molto bravi, ma il nostro obiettivo in ogni gara è segnare più dell’avversario e abbiamo sprecato troppe grandi occasioni”