Thomas Müller attaccante del Bayern Monaco, autore di una doppietta contro il Barcellona, ai microfoni di Sky Germania ha detto: “È una serata molto speciale. Il modo in cui abbiamo vinto è stato molto speciale. Durante il 7-1 in Brasile (nel 2014 con la Germania ndr.), non abbiamo avuto molto controllo della partita come oggi. Eravamo stati bravi, ovviamente, ma questa sera eravamo in campo brutalmente prepotenti”