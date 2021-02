Bayern, Rummenigge: “Contro la Lazio con tanti assenti ma abbiamo una rosa ampia”

Torna in Italia Karl-Heinz Rummenigge, ex calciatore dell’Inter e attuale Ceo del Bayern. Il manager tedesco in vista del match di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera all’Olimpico contro la Lazio ha parlato di alcuni temi della partita a Sky Sport: “Purtroppo abbiamo delle assenze, non solo a causa di alcuni infortuni ma anche per il Covid. Ma abbiamo una rosa ampia e non ci sono dubbi sul fatto che possiamo fare bene anche a Roma con la Lazio. La squadra è molto motivata, abbiamo vinto la Champions l’anno scorso e vogliamo fare bene anche quest’anno. Sarà anche una sfida tra bomber, Immobile per la Lazio e Lewandowski per noi. Sono entrambi molto bravi. Immobile l’anno scorso ha fatto molto bene ed è stato il capocannoniere europeo, Lewandowski è stato il miglior giocatore del mondo. Sarà un bel confronto”.