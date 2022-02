Beckham gioca Psg-Real Madrid… da casa: “Meglio vederla alla tv perché…”

Parla il doppio ex in vista della gara di Champions League

Torna la Champions League e lo fa con una gara di altissimo livello: Psg-Real Madrid . David Beckham , storico grande ex di entrambe le squadre, ha commentato quello che si aspetta da questa sfida ma soprattutto come vivrà le emozioni del match.

IN TV - "Se guardiamo ai giocatori, alla storia di queste due squadre, alla passione dei tifosi nelle due città, questo incontro è un sogno per ogni tifoso", le parole di Beckham riportate da Marca. "Sono contento di non essere allo stadio. Sarebbe stato molto emozionante e spettacolare vedere due squadre per le quali ho giocato dal vivo, ma a dire il vero preferisco stare a casa, davanti alla mia TV e festeggiare ogni gol, non importa chi segna". E ancora: "Ripeto, sarà molto emozionante qualunque cosa accada. Penso che potrebbe essere una partita molto offensiva. Si fronteggiano due grandi squadre, due delle squadre più emozionanti in questo momento" .