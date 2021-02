Beffa Atalanta: il Real Madrid passa nel finale. City super contro il Gladbach

Era la serata più attesa dai tifosi dell’Atalanta, chiamata a superare l’ostacolo Real Madrid. Un’espulsione al 17′ e un gol nel finale segnano in negativo la gara della Dea, sconfitta in casa dai Blancos e ora più lontana dagli ottavi. Vince il Manchester City di Pep Guardiola in terra tedesca: il 2-0 al Gladbach sa tanto di qualificazione.

ATALANTA-REAL MADRID

La prima grande svolta della gara arriva al 17′: Freuler atterra Mendy fuori dall’area di rigore al termine di un’azione spettacolare del Real Madrid. L’arbitro opta per un rosso diretto. Atalanta in dieci fin dall’inizio e costretta a difendersi. Come se non bastasse, al 30′ si infortuna Duvan Zapata. Nel finale di primo tempo fioccano le occasioni da gol per il Real, ma la porta di Gollini resta inviolata, per merito di Pessina (deviazione da due passi) e dello stesso portiere su un colpo di testa di Casemiro. Nella ripresa il Real continua a spingere, ma non trova grandi spiragli. Decisivo a inizio secondo tempo Gosens, con un gran salvataggio. Il muro nerazzurro crolla all’88’ grazie a Mendy che batte Gollini con una conclusione a giro precisa.

BORUSSIA-CITY

Un gol per tempo e la pratica Gladbach sembra già archiviata dal City. Al 29′ cross di Cancelo per Bernardo Silva, che colpisce indisturbato in mezzo all’area. Nella ripresa si chiude la gara: Cancelo per Silva che pesca Gabriel Jesus, perfetto nell’anticipare il marcatore. La squadra di Pep Guardiola amministra senza correre rischi e mette una seria ipoteca al passaggio del turno.