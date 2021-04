Bellingham da record in Champions: “Bello battere i miei eroi Gerrard e Rooney”

Il 17enne entra nella storia del Borussia Dortmund e non solo

Illusorio il gol con il quale il giocatore del club tedesco ha aperto le marcature contro i Citizens, eppure, una rete che rimarrà per tanto tempo negli annali. Come riporta Opta, infatti, Bellingham, a 17 anni e 289 giorni, è diventato il secondo più giovane calciatore ad andare in rete in una gara a eliminazione diretta di Champions League . Meglio di lui aveva fatto soltanto Bojan nel 2008.

Una serata che lo stesso giocatore ha commentato a Sky Sports in questo modo: “Giocare e segnare in Champions League è una cosa che sognavo da ragazzino - ha detto il centrocampista -, avrei voluto che ci fosse la mia famiglia, mio fratello, ma non è stato possibile condividere con loro questa emozione. Però penso che non bisogna mai entusiasmarsi troppo se alla fine perdi. Io il più giovane inglese di sempre ad andare in rete? È bello ottenere un altro record, alcuni dei miei eroi sono inglesi come Steven Gerrard o Wayne Rooney, batterli è surreale. Ora voglio fare sempre di più in questa competizione".