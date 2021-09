Bellingham e il record in Champions League: meglio di Kovacic e… Mbappé

L'attaccante del Borussia Dortmund fa segnare un dato molto importante in Champions League

Altra vittoria per il Borussia Dortmund in Champions League. Secondo trionfo per i gialloneri che nel girone si trovano adesso a punteggio pieno dopo le due prime partite. Anche contro lo Sporting Lisbona è arrivato il trionfo grazie al gol di Malen su assist di Bellingham. Ed è proprio il centrocampista o attaccante inglese a prendersi in qualche modo la scena andando a siglare un record davvero importante per sé e per la storia della competizione.