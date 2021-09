Bellingham, serata Champions con record e… bacio ad Haaland

Serata perfetta per il giovane attaccante inglese del Borussia Dortmund. Vittoria contro il Besiktas, gol da record e siparietto nel post-match

Redazione ITASportPress

Serata da incorniciare in Champions League per il Borussia Dortmund e per i suoi due attaccanti Jude Bellingham e Erling Haaland. In modo particolare per il primo che oltre a rendersi protagonista della prima rete dei suoi contro il Besiktas ha pure superato un bel record che apparteneva a Kylian Mbappé.

Grazie al gol siglato, come riporta Opta, l'inglese è diventato il calciatore più giovane ad andare in rete per due gare consecuvite nella coppa dalle grandi orecchie. Il primato, prima di questa notte, apparteneva alla stellina ora al Psg con 18 anni e 85 giorni. Bellingham ci è riuscito a 18 anni e 78 giorni andando a conquistare questo curioso record.

Ma la serata dell'attaccante del Borussia Dortmund non è certo finita qui. Infatti, anche il suo compagno di reparto Erling Haaland è andato a segno portando i suoi al trionfo per 1-2 in casa dei turchi. Una rete che nel post gara, Bellingham ha voluto festeggiare andando per un attimo ad intromettersi nelle interviste del norvegese e... dandogli un bacio sulla guancia.

Feeling in campo e fuori per la coppia dei gialloneri. Complimenti!