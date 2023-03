Benfica, Joao Mario riscrive la storia: record di gol come Eusebio

Il portoghese ex Inter da record in Champions.

Joao Mario ha riscritto la storia del calcio portoghese con la maglia del Benfica in Champions League. Infatti, nel successo sul Club Brugge che ha permesso ai lusitani di strappare il biglietto per i quarti di finale del torneo, il giocatore ex anche dell'Inter ha firmato un traguardo da record che gli ha permesso di scrivere definitivamente il suo nome nella storia del club.