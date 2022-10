Benfica-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la quinta giornata del girone di Champions League.

Benfica-Juventus si gioca oggi, martedì 25 ottobre 2022, alle ore 21 per la quinta giornata del girone di Champions League. La squadra di Allegri deve vincere e sperare per poter pensare di superare il turno e andare agli ottavi.

Vincere ma senza avere fretta di segnare. Questo il messaggio dato da Allegri alla vigilia alla sua Juventus . Contro il Benfica potrebbe toccare al duo d'attacco Milik-Vlahovic con Kean in panchina pronto ad entrare. Attenzone ai portoghesi che hanno un vero e proprio match point per chiudere il discorso qualificazione. Ci sarà l'ex Joao Mario a guidare la squadra delle Aquile.

Benfica-Juventus sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Mediaset su Canale 5 . Gli abbonati a Sky potranno guardare la sfida in diretta su Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite.

La partita di coppa sarà visibile in streaming con Sky Go, scaricando l'app su PC, smartphone o tablet ma anche con NOW (il servizio live e on demand di Sky). Ulteriore opzione è Infinity+, servizio streaming offerto da Mediaset: basterà scaricare l'app, registrarsi e selezionare Canale 5 dal palinsesto.