Benfica, Rui Costa: “Contro Inter lotteremo fino all’ultimo secondo”

Manuel Rui Costa , presidente del Benfica , è carico in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Il numero uno del club portoghese è stato intercettato dai media alla partenza della squadra per Milano.

A Bola riporta alcune delle sue dichiarazioni: "Partiamo da un risultato negativo, il primo dopo 13 partite in Champions League in cui abbiamo ottenuto 10 vittorie e due pareggi, qualcosa di inedito per il club. È un risultato che si rivela pesante visto quanto accaduto in campo, ma è nostro obbligo lottare fino all'ultimo secondo ed è quello che faremo. Sono pienamente consapevole che la squadra lo farà".