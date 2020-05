Benitez e gli ascensori che ‘pronosticarono’ la vittoria della Champions League contro il Milan

Rafa Benitez ricorda la straordinaria vittoria del suo Liverpool ai danni del Milan. Era la finale di Champions League del 2005 e a Istanbul si stava per verificare un’incredibile rimonta ai danni della squadra rossonera allenata da Carlo Ancelotti. Da 0-3 a 3-3 e poi la beffa finale dei rigori che vide i Reds di Gerrard trionfare.

Parlando al The Athletic, l’ex manager spagnolo, ora al Dalian Yifang in Cina, ha ricordato un curioso aneddoto relativo alle ore precedente a quella gara.

Benitez, gli ascensori e il pronostico

Sono passati diversi anni, ma quei giorni sono ancora indelebili nella mente del tecnico spagnolo: “Penso ancora a quando, prima della partita, nell’hotel aspettavamo uno degli ascensori che ci avrebbe portati nell’atrio”, ha ricordato Benitez. “Dicevo a tutti: ‘Se arriva questo ascensore vinceremo 1-0. Se invece arriva quell’altro pareggeremo, quell’altro ancora perderemo. Se invece arriva questo vinceremo ai rigori’“. Ed evidentemente era arrivato l’ascensore giusto anche se nessuno ricevette un premio per aver indovinato: “Non c’erano dei premi per chi avrebbe indovinato l’ascensore giusto. Non so quale dei tanti arrivò alla fine. Ma in quella notte accadde di tutto tra alti e bassi e credo che la storia degli ascensori sia decisamente appropriata”, ha concluso Benitez.