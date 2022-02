Benitez gioca Inter-Liverpool. “Gara non scontata e Inzaghi mi piace molto”

Il tecnico spagnolo dice la sua sulla gara di Champions League tra nerazzurri e Reds

Settimana di Champions League e toccherà all' Inter , tra le italiane, la sfida più difficile almeno sulla carta. I nerazzurri se la vedranno contro il Liverpool . Un doppio ex come Rafa Benitez ha commentato la sfida ai microfoni del Corriere dello Sport.

MATCH - "Si affronteranno due squadre dai numeri simili, come gol segnati, tiri in porta e possesso sono superiori alle altre formazioni. Il Liverpool avrà dalla sua forza e carattere che la caratterizzano. L’Inter punterà sulla tattica", ha spiegato Benitez. "Penso che l'Inter non sia arrivata agli ottavi per caso. In campo sa sempre cosa fare ed è brava a sfruttare le debolezze altrui. Non mi aspetto un doppio confronto dall’esito scontato ma due partite interessanti".