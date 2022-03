Benzema aveva previsto sua notte magica contro Psg: la chat con il rapper Niska

Il retroscena sulla serata di Champions League del francese

Chiamatelo pure Karim The Dream o se preferite, veggente. Benzema , bomber del Real Madrid , aveva previsto la sua incredibile serata del Santiago Bernabeu contro il Paris Saint-Germain. Una tripletta da sogno che ha regalato ai Blancos il passaggio del turno in Champions League contro i parigini.

Un trist che il francese aveva previsto come confermato in una recente chat su Whatsapp resa pubblica dal noto rapper Niska. L'artista ha pubblica su Instagram una storia dove mostrava una conversazione avuta con Benzema, suo amico, prima della gara contro il Psg. "Loro (il Psg ndr) vogliono la tua testa, sono pronti, anche se tu e Vinicius siete troppo forti", aveva scritto Niska rivolgendosi a Benzema. La risposta del bomber francese è eloquente e decisamente profetica: "Loro non faranno proprio nulla di tutto questo. Questa è la mia storia".