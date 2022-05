Benzema e i gol di Cristiano Ronaldo in Champions: “Record fatti per essere infranti”

Il francese ha nel mirino i 17 gol di CR7 in una sola edizione della Champions

Sul percorso fatto in Champions in questa annata: "Sono emozioni che rimarranno per tutta la vita perché il nostro percorso in Champions League non è stato facile. Abbiamo giocato contro il Paris Saint-Germain, che era favorito. Abbiamo giocato contro il Chelsea, campione in carica. Abbiamo giocato contro il Manchester City, che l'anno scorso è arrivato in finale. Questo dimostra che siamo un'ottima squadra e che non ci arrendiamo, che abbiamo forza mentale; siamo una squadra forte che, con l'aiuto dei tifosi, può ribaltare qualsiasi situazione". E ancora: "Ci sono giovani [come Rodrygo, Vinícius Junior o Éder Militão] che però hanno già giocato 70 o 100 partite. Alcuni ne hanno giocate 100, ma nel gruppo i più giovani ascoltano i più grandi. Noi diamo consigli e loro dicono quello che pensano: è così che funziona un gruppo. Non c'è differenza, a parte l'età, e andiamo tutti d'accordo".