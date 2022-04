Benzema e il rigore col cucchiaio, Rodrygo: “Provato tutta la settimana. Sapevamo…”

L'attaccante ha rivelato un aneddoto sul rigore calciato dal compagno

Il Real Madrid ha perso contro il Manchester City nella semifinale d'andata giocata in terra inglese. 4-3 che comunque permette ai Blancos di sognare l'impresa nel match di ritorno. Fondamentale, ancora una volta. Karim Benzema che ha segnato ben due delle tre reti degli spagnoli. Una di queste, su rigore . Un penalty calciato col cucchiaio. Un gesto tecnico che ha sorpreso gli spettatori ma, forse, non i compagni. A rivelare un curioso retroscena, infatti, è stato Rodrygo che a Movistar +, dopo la partita, ha ammesso di essere a conoscenza delle intenzioni del collega di reparto.

SAPEVAMO CHE... - "Abbiamo visto tutti di cosa è capace Karim", ha esordito Rodrygo. "Credo che si stava allenando per fare quel rigore. Sì, perché in settimana ha provato spesso il cucchiaio in allenamento. Gliel'ho visto fare e anche il resto della squadra l'ha visto. Penso che quando è andato a battere il rigore molti di noi, anche in panchina, sapevano che lo avrebbe tirato in quel modo. Lo sapevamo che ci avrebbe provato. Ci vuole tanto coraggio e confidenza. E lui l'ha fatto".