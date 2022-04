Benzema ha rischiato di non giocare contro il Chelsea: il retroscena

Il curioso aneddoto raccontato da Carlo Ancelotti sul bomber Blancos

Eppure, come rivelato da Carlo Ancelotti , all'arrivo dei Blancos allo stadio prima della gara, si è temuto persino che il francese non potesse... esserci e quindi giocare .

RETROSCENA - Parlando a Prime Video, il tecnico di Reggiolo ha commentato l'esito della gara ma ha anche rivelato un curioso episodio relativo a Benzema: "Come siamo arrivati allo stadio Benzema non trovava il green pass. Allora gli ho detto scherzando che non avrebbe giocato. Per fortuna poi l'abbiamo trovato. Karim è un grande ed è stato fantastico".