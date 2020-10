Benzema nell’Olimpo con Messi, Cristiano Ronaldo e Raul: il record in Champions League

Una sua rete ha contribuito all’evitare una brutta figura al Real Madrid nella sfida di Champions League contro il Borussia M’Gladbach. Karim Benzema si conferma bomber di razza e con il gol in Coppa entra di diritto nell’Olimpo dei grandi, in compagnia di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Raul.

Benzema: record in Champions

Il centravanti blancos, grazie alla rete contro il Borussia M’Gladbach ha messo a segno un importante record che lo porta ad essere uno dei centravanti ad avere segnato a più squadre in tutta la Champions. La squadra tedesca, infatti, come ricorda Opta, è la sua trentesima vittima diversa in Champions League. Benzema ha dunque segnato a ben 30 squadre differenti nel massimo torneo per club. Solo altri 3 giocatori nella storia ci sono riusciti: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Raul.