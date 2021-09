Bergomi assicura: “Inter meno prevedibile del 2020/21, ma può passare il girone”

Giuseppe Bergomi analizza il suo punto di vista sul girone di Champions che vede impegnata l'Inter

L'Inter ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Le vittorie contro Genoa e Hellas Verona sono state convincenti. Per migliorare quanto fatto nelle scorse annate, però, bisogna superare la fase a gironi, uno spauracchio sotto le gestioni di Luciano Spalletti e Antonio Conte. Dal 2018/19 a oggi, la formazione milanese non è mai approdata agli ottavi. L'ex difensore Giuseppe Bergomi ne ha parlato a CalcioToday, spiegando perché stavolta l'Inter può avere più fiducia rispetto al passato: "I nerazzurri sono in un girone complicato ma hanno tutte le carte in regole per passare il turno. Certo, non bisogna dare nulla per scontato perché con Real Madrid e Shakhtar non sarà facile. L'Inter è però meno prevedibile rispetto all’anno scorso e sono ottimista. In Champions League ci vogliono più palleggio e qualità nelle giocate, e sono dell’idea che l’Inter quest’anno abbia aumentato il suo valore dal punto di vista tecnico".