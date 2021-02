Bergonzi ammette: “Esagerato il rosso a Freuler. Il VAR va utilizzato, l’arbitro non era all’altezza”

Continua a far discutere l’espulsione del centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler, che ieri sera è stato espulso nella gara d’andata degli ottavi di Champions League tra la Dea e il Real Madrid. A commentare il discusso episodio è stato l’ex arbitro Bergonzi, intervenuto ai microfoni di Tmw: “Per me il cartellino rosso a Freuler è sbagliato, era più che sufficiente il giallo. L’obiettivo finale dell’arbitro è quello di non commettere errori, quindi il Var è uno strumento utile per questo e va utilizzato. Il direttore di gara di ieri non era all’altezza della situazione. Oltre a quell’episodio non ha diretto bene la gara. Ha capito di aver fatto un errore e da quel momento ha sbagliato per tutta la partita gli interventi e i cartellini”.

