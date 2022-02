Bernardo Silva: “2 gol allo Sporting? Mia madre è tifosa ma è stato bellissimo segnare”

Il campione portoghese non guarda in faccia nessuno, neppure sua madre, fan dello Sporting Lisbona demolito per 5-0.

Non guarda in faccia nessuno Bernardo Silva quando si tratta di scendere in campo per vincere col suo Manchester City. Neppure sua madre, grande tifosa dello Sporting Lisbona, abbattuto nella notte di Champions League per 5 a 0. Due reti per il portoghese che ai microfoni della Uefa ha commentato l'esito del match sottolineando quando sia stato bello siglare due reti "a casa sua"...

SFIDA - "Abbiamo giocato molto bene. Eppure penso che nel primo tempo non abbiamo giocato abbastanza bene per meritare quattro gol segnati. A volte non ci siamo riusciti, ma abbiamo mostrato un fantastico tasso di conversione con non troppe occasioni da gol. Una vittoria in trasferta per 5-0 è sicuramente un grande risultato", ha ammesso Bernardo Silva.

GIOIA - Sulle sue due reti, poi, il centrocampista ha raccontato le particolari emozioni vissute: "Sono portoghese, arrivo in pratica dall'altra parte della città. Mia madre è una fan dello Sporting e mio padre è un tifoso del Benfica. È stato fantastico segnare qui nella mia città natale. Venire qui per partite così importanti è sempre una motivazione in più. Ma c'è ancora la partita di ritorno a Manchester...".