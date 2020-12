Blackout Real Madrid, parla Modric: “Nervosi in campo. Situazione difficile da spiegare”

Dopo la sconfitta in Liga contro l’Alaves, il Real Madrid cade ancora e questa volta il tonfo fa tanto rumore. 2-0 subito dallo Shakhtar Donetsk in Champions League e qualificazione agli ottavi di finale davvero a rischio. I blancos si trovano costretti a non perdere e, possibilmente, a vincere nell’ultima giornata del raggruppamento contro il Borussia M’Gladbach al momento in vetta al girone. Lo sa bene Luka Modric che dopo la disfatta subita in Ucraina, come riporta Marca, ha analizzato il momento dei suoi.

Modric: “Nervosi in campo ma manca una gara…”

“Manca ancora una partita e vedremo come finirà. Il Real Madrid ha dimostrato che quando deve vincere è lì e lo fa. Ma le parole, adesso, non valgono nulla. Parlerà il campo”, ha detto Modric. “Purtroppo ci manca costanza. Quella regolarità che abbiamo sempre avuto. Facciamo una bella gara, poi due cattive e poi nuovamente una buona. Dobbiamo mgiliorare”.

Dure poi le parole sullo stato emotivo della squadra: “Quando l’avversario prende il comando della sfida noi non rispondiamo bene, perdiamo fiducia e non giochiamo come prima. Dobbiamo cambiare questo. Creiamo sempre tante opportunità ma non facciamo gol. Quando lo subiamo, poi, diventiamo nervosi in campo. Con lo Shakhtar è accaduto questo. Ci siamo innervositi”.

“Come mai accade questo? È difficile spiegare. È una situazione molto difficile ma è così. Manca ancora una partita e daremo tutto perché quest’ultima partita provi a vincerla”.