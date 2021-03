Boniek torna sulla Champions: “Juventus eliminata? Regola gol in trasferta da eliminare…”

L’eliminazione della Juventus agli ottavi di Champions League per mano del Porto fa discutere e non farà smettere di parlare ancora per un po’. In modo particolare, qualche esperto del settore ha fatto intendere che oltre l’aspetto puramente sportivo, tra le motivazioni per le quali i bianconeri sono stati eliminati vi è la regola dei gol in trasferta.

Infatti, nonostante – tra andata e ritorno – le due squadre abbiano segnato lo stesso numero di reti, la Juventus è stata punti dalle due marcature subite in casa. A parlare di questa situazione è stato il numero uno della Federcalcio polacca Zibì Boniek che sui social, senza giri di parole, ha fatto capire di voler cambiare questa regola.

Boniek e il gol in trasferta da eliminare

Boniek ha espresso il suo pensiero su Twitter dove con alcuni messaggi ha sottolineato come la Juventus sia uscita dalla Champions proprio a causa di questa regola in vigore ormai da anni. “Perché la Juventus è uscita? A parte gli aspetti sportivi, solo perché c’è ancora una regola chiamata ‘goal in trasferta’. Non sarebbe ora di cambiarla?“.

Come se non bastasse, successivamente è arrivata un’altra lancia spezzata in favore dei bianconeri. Il polacco ha risposto ad un utente che spiegava come secondo lui la qualificazione del Porto fosse giusta: “La verità è che la Juventus avrebbe potuto segnare 3-4 goal in più. Grandi parate, Chiesa che prende il palo, Cuadrado la traversa…”. Insomma, anche Boniek sembra esserci rimasto piuttosto male per questa cocente eliminazione…