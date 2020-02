Bonucci ricorda: “Contro l’Atletico ho dato un consiglio a Dybala…”

La Juventus non smette di comandare il campionato, ma inizia a prepararsi agli ottavi di Champions League contro il Lione. I bianconeri sono riusciti a passare un girone non semplice, battendo anche l’Atletico Madrid grazie a una perla di Paulo Dybala. Proprio su quella gara è tornato Leonardo Bonucci che ha svelato un retroscena ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo iniziato bene e poi trovato questa perla di Paulo. E’ riuscito a trovare un angolino meraviglioso da posizione quasi impossibile. Ero davanti a Oblak, lui non poteva vedere la palla avendo due uomini in barriera e ho detto a Dybala di tirare più forte che potesse. Onestamente non pensavo tirasse in quel modo”.