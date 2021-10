Bordin ct Moldavia: “Inter troverà tante insidie a Tiraspol. Napoli? Piacevoli ricordi”

Bordin avvisa l'Inter che a Tiraspol non sarà una passeggiata

Il Ct della Moldavia Roberto Bordin a “1 Football Club” su 1 StationRadio ha detto la sua sulla Serie A: “A Napoli la migliore esperienza della mia carriera, il Maradona è il dodicesimo uomo. A Napoli ho vissuto quattro anni belli ed intensi, è stato uno dei momenti più alti della mia carriera. Quest’anno l’accoppiata con Spalletti sta portando risultati incredibili, inoltre c’è un gran gruppo coeso, come abbiamo visto in occasione dell’esultanza sul rigore di Insigne. Per vincere il campionato, essere uniti è fondamentale. Io, all’ombra del Vesuvio, ho superato l’operazione alla tiroide grazie anche al supporto dei tifosi partenopei, e vi posso assicurare che il Maradona può davvero essere il dodicesimo uomo in campo. Luciano è un allenatore veterano, sono convinto sia stato una scelta azzeccata da parte della dirigenza azzurra". Bordin sulla corsa scudetto si esprime così: "Per il tricolore c’è anche il Milan che ha creduto fortemente in Pioli ed i risultati stanno arrivando. I rossoneri hanno un progetto più longevo e hanno dimostrato di riuscire a vincere anche soffrendo tanto, ma dalla corsa al titolo non possiamo escludere club importanti come Inter e Roma".