Borussia Dortmund-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la sfida di Champions League alle 21.

Borussia Dortmund-Chelsea si gioca oggi, mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 21. Il match sarà valido per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League .

Gara molto importante, e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di una sfida di Champions League. Il Borussia Dortmund proverà a giocarsi le sue carte davanti al proprio pubblico. Terziz si affiderà con ogni probabilità ad Haller in attacco sostenuto da Brandt, Reus e Adeyemi.

La partita tra gialloneri e Blues è una esclusiva di Amazon Prime Video. Per questo né Sky né Mediaset mostreranno Borussia Dortmund-Chelsea live.

Per seguire il match bisognerà scaricare l'app di Prime Video con la smart tv, su PlayStation o su XboX, oppure su dispositivi come Fire Stick e Google Chromecast. Il match sarà disponibile anche attraverso app su tutti i dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure collegandosi direttamente al sito da pc e notebook.