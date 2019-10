Borussia Dortmund decimata in Champions League contro l’Inter: out Reus, Alcácer e Schmelzer

Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà protagonisti per la terza giornata del girone di Champions League il Borussia Dortmund e l’Inter. Sarà con ogni probabilità la partita che metterà un sigillo sulle ambizioni nel raggruppamento che vede il Barcellona in vetta.

Per i tedeschi non arrivano buone notizie per la sfida di domani. Infatti, come annunciato dalla stessa società sui canali ufficiali, a San Siro non ci saranno tre importanti giocatori: Reus, Alcacer e Schmelzer. Il capitano dei tedeschi non sarà a disposizione della squadra per le conseguenze di un attacco influenzale. Lo spagnolo sarà invece out per problemi muscolari ben noti da tempo. Ultimo forfait è quello del terzino che non ci sarà per un problema all’anca.

Tornano a disposizione del tecnic Favre, invece, Mario Götze e Roman Bürki, entrambi in forte dubbio alla vigilia del match. Ci sarà anche Jadon Sancho, dopo aver scontato un turno di sospensione – e 100 mila euro di multa – per essersi presentato in ritardo al rientro dagli impegni con la propria Nazionale.