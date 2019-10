Borussia Dortmund, Hakimi: “Tornare al Real Madrid? Non dipende da me”

Doppietta in casa dello Slavia Praga e 4 punti in classifica per il Borussia Dortmund, alla pari del Barcellona, nel girone dell’Inter (ferma a uno). Parliamo del talento Achraf Hakimi, marocchino classe 1998 arrivato in giallonero in prestito dal Real Madrid nel 2018 con la formula del prestito biennale: “Non dipende da me il ritorno con la maglia del blancos, i due club si ritroveranno alla fine dell’anno e decideranno il da farsi – ha detto ai vari media spagnolo dopo il 2-0 rifilato alla formazione ceca -. Non sarebbe comunque un fallimento non tornare al Real, nel frattempo penso a fare molto bene qui, sono molto concentrato sulla stagione in corso. In Germania sto avendo molta continuità, mi danno fiducia e si vede. Non ho parlato nemmeno con Zidane, ognuno sta facendo il proprio”.

E sul Real Madrid, in crisi dopo il pari col Bruges: “Bisogna migliorare molte cose, con pazienza, ma non sono preoccupato”.