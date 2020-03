Borussia Dortmund, il ds: “Troppo severo il rosso a Emre Can, Neymar è un attore…”

Code polemiche al termine di Psg-Borussia Dortmund. Nel finale della gara, vinta dai francesi per 2-0, che si sono così guadagnati l’accesso ai quarti di finale di Champions League, il centrocampista dei tedeschi Emre Can è stato espulso per uno spintone nei confronti di Neymar. Un episodio che, ai microfoni di Sky Sports, è stato commentato dal ds del club giallonero Michael Zorc.

ATTORE – “Il rosso è stato troppo severo. E’ vero, Emre Can interviene, ma Neymar è un bravo attore e lo ha dimostrato…”.

PSG, ACCUSE DI ANTISPORTIVITA’ NEI CONFRONTI DEL BORUSSIA