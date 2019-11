Borussia Dortmund-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 5 novembre

Borussia Dortmund-Inter, si gioca alle 21 in Germania la quarta gara del girone di Champions League. Dopo il successo ottenuto a San Siro, i nerazzurri hanno bisogno di uscire con un risultato utile dal campo dei tedeschi. Partita che potrebbe già essere decisiva per gli uomini di Conte.

Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni – Tanti problemi di formazione per il Borussia Dortmund con il tecnico Favre che ha il dubbio Burki in porta. Reus potrebbe non recuperare dal problema fisico. Dubbio anche a centrocampo tra Weigl e Delaney col primo favorito. In attacco Brandt dovrebbe essere l’unica punta. L’Inter recupera Sensi ma Conte non sa se rischiarlo o no. Vista l’importanza della gara potrebbe mandarlo nella mischia in accordo col centrocampista. Per il resto l’Inter migliore con Handanovic in porta, Godin, De Vrij, Skriniar in difesa. Candreva e Asamoah, recuperato, sulle corsie. Sensi, Brozovic e Barella in mezzo e io duo Lukaku-Lautaro Martinez in avanti.

Borussia Dortmund-Inter streaming e diretta tv – Borussia Dortmund-Inter verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno al canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre. La partita sarà visibile per gli abbonati a Sky in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Borussia Dortmund-Inter potrà essere seguita anche su Now TV, il servizio streaming di Sky. Inoltre la gara potrà essere visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 e anche in streaming sul sito Sportmediaset.it.