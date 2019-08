Borussia Dortmund, la confessione di Reus: “Alcuni di noi volevano giocare in Champions contro il Barcellona…”

Il sorteggio dei gironi di Champions League ha svelato quelle che saranno le rivali delle squadre italiane e, nel girone F, quello dell’Inter, ecco oltre lo Slavia Praga, anche Borussia Dortmund e Barcellona. Proprio a proposito dei tedeschi e dei blaugrana, un curioso retroscena è stato svelato dal capitano dei vicecampioni di Germania Marco Reus.

L’esterno offensivo, parlando al sito ufficiale della UEFA, ha ammesso di aver desiderato di incontrare il Barcellona in questa edizione della Coppa: “La mattina del sorteggio, alcuni di noi si sono incontrati a colazione ed erano d’accordo sul fatto che avrebbero voluto sfidare il Barcellona“, ha detto Reus. “La cosa assurda è che è successo davvero! Ovviamente il girone è estremamente difficile; troviamo squadre contro le quali non ci siamo messi alla prova negli ultimi anni. Incontrare il Barcellona per noi e per i nostri tifosi sarà una festa. Ci sarà un’atmosfera incredibile. Il nostro obiettivo, comunque, è quello di superare il girone. Crediamo nelle nostre qualità”.