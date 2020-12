Borussia Dortmund-Lazio diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Borussia Dortmund-Lazio si gioca oggi mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21.00 per la quinta giornata del girone di Champions League. I biancocelesti cercano un risultato positivo in Germania per continuare a sperare nella qualificazione.

Borussia Dortmund-Lazio, le probabili formazioni

Massima potenza offensivo per i padroni di casa del Borussia Dortmund che faranno affidamento sui ragazzini terribili in avanti. Questa la possibile formazione dei gialloneri: Bürki; Passlack, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland. La Lazio di Simone Inzaghi deve farsi perdonare il k.o. in campionato contro l’Udinese e si affida a Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Passlack, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Borussia Dortmund-Lazio si giocherà come detto oggi mercoledì 2 dicembre 2020 al ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund. Calcio d’inizio fissato alle ore 21.00. A dirigere la sfida di Champions League sarà l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz. La partita tra Borussia Dortmund e Lazio sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Non è prevista la trasmissione in chiaro.

Per chi volesse vedere in live streaming la gara tra Borussia Dortmund-Lazio potrà farlo con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.